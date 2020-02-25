Президент «Ювентуса»: «Было бы глупо не думать о Гвардьоле, но клуб доволен работой Сарри»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли дал оценку работе главного тренера команды Маурицио Сарри и прокомментировал слухи о возможном назначении рулевым «старой синьоры» Хосепа Гвардьолы, в данный момент возглавляющего «Манчестер Сити».

— Первая половина сезона при Сарри была отличной, за исключением матча за Суперкубок Италии, — цитирует La Gazzetta dello Sport Аньелли. — Пока все соответствует ожиданиям, но сейчас очень много неуместной критики в адрес Маурицио. Спонсоры? В «Ювентусе» смотрят на результат, а не на красоту. Мы подписали Сарри потому, что его модель игры способна гарантировать нам результат. Я оцениваю сезон, когда он заканчивается. Каждый год думать о победах в феврале глупо. Статистика говорит, что мы не всегда выигрываем, но находимся на правильном пути. Слухи о Гвардьоле? Конечно, нельзя не задумываться о таком специалисте, но на данный момент Хосеп счастлив на своем месте работы. Что будет, если он освободится летом? Ничего, мы весьма довольны работой Сарри.

После 25 туров чемпионата Италии «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу с 60 очками, отрыв от ближайшего преследователя, «Лацио», составляет 1 очко.