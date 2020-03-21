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Президент Сербии пригрозил полузащитнику «Асколи» арестом за нарушение карантина

10:45
Никола Нинкович. Фото Sky Sports.
Никола Нинкович. Фото Sky Sports.
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Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович нарушил правила карантина в связи с пандемией коронавируса.

Также карантин нарушил форвард «Реала» Лука Йович. Футболист извинился за свое поведение.

— Если кто-то из них еще раз покинет свое помещение, он будет арестован, — цитирует президента Сербии Александра Вучича AS. — Я разъясню им, что жизнь наших людей намного важнее, чем их миллионы.

Ранее Нинковича заметили на улицах Белграда несмотря на то, что городе действует карантин из-за пандемии коронавируса.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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