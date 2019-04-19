Президент "Наполи": "Роналду не помог "Ювентусу" выиграть Лигу чемпионов, потому что матчи выигрывает команда"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал вылет "Ювентуса" на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что форвард туринцев Криштиану Роналду не смог помочь команде.

– Роналду не помог "Ювентусу" выиграть Лигу чемпионов, потому что матчи выигрывает команда – приводит Football Italia слова Де Лаурентис. – Надеюсь, что в следующем сезоне изменятся правила в отношении гостевых голов, которые будут стоить вдвое дороже.

Напомним, что Роналду был крайне разочарован вылетом "Ювентуса" на стадии 1/4 финала. Туринцы уступили "Аяксу" с общим счетом 2-3 по сумме двух встреч. Его контракт с "бьянконери" рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Роналду провел 38 матчей за "Ювентус", забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.

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