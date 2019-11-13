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Президент «Наполи» не готов продать клуб дешевле, чем за 900 миллионов евро

17:28
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Президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса не устраивает цена, которую собирается ему предложить за продажу клуба экс-владелец «ПСЖ» Тамим бен Хамад Аль-Тани. Он хотел бы получить минимум 900 миллионов евро, информирует Il Matino. Ранее сообщалось, что Аль-Тани может предложить 560 миллионов. Катарский эмир является поклонником «Лацио».

Итальянский магнат владеет «Наполи» 15 лет. Лучший результат клуба за это время в чемпионате Италии — второе место.

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