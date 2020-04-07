Президент «Наполи» намерен подписать с Гаттузо долгосрочный контракт

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может подписать долгосрочный контракт с клубом, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис считает, что Гаттузо — тот самый тренер, который будет руководить проектом клуба.

На данный момент контракт Гаттузо действует до июня 2021 года, но источник утверждает, что итальянец убедил правление клуба продлить договор.

После 26 матчей «Наполи» с 39 очками занимает шестое место в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 24 очка.