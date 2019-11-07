Президент «Наполи» готов продать Мертенса и Кальехона

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов продать Дриса Мертенса и Хосе Кальехона в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato. По его мнению, они негативно влияют на атмосферу в команде.

После матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1) Аурелио Де Лаурентис распорядился на неделю оставить игроков и тренеров на базе, сославшись на плохие результаты. Однако футболисты уехали со стадиона «Сан-Паоло» по домам. В то же время главный тренер Карло Анчелотти вместе со своим штабом вернулся на базу.

В текущем сезоне на счету 32-летнего Мертенса 7 голов и 2 результативные передачи в 14 матчах. 32-летний Кальехон отметился голом и 6 передачами в 15 играх.

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