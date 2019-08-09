Президент "Наполи" готов продать Кулибали за 250 миллионов фунтов

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что готов продать защитника Калиду Кулибали за 250 миллионов фунтов стерлингов. Для сравнения он привел трансфер Гарри Магуайра из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед".

"Сумма отступных за Кулибали составляет 150 миллионов фунтов, – цитирует Де Лаурентиса ESPN. – Но в Англии, к примеру, заплатили за защитника 85 миллионов. В Италии я бы дал за него 30-35.

Так что, говоря о Калиду, я могу заявить, что оцениваю его в 250 миллионов. Если учитывать то, за сколько продали того парня".

Контракт 28-летнего сенегальца с "Наполи" рассчитан до 2023 года.