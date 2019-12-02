Президент «Брешии»: «Если Балотелли уйдет, мы все проиграем»
2 декабря 2019, 19:23
Президент «Брешии» Массимо Челино высказался о важности форварда Марио Балотелли для клуба.
— Марио грустит, потому что не может выразить себя через футбол, - сказал Челино в телешоу Le Iene. При виде Балотелли создается впечатление, что он воин, который может победить всех, но он не такой.
Ему нужно больше любви, чем кажется. В январе он может уйти бесплатно, но я хочу, чтобы Марио остался, потому что, если он уйдет, мы все проиграем.
Марио, оставайся в «Брешии» и покажи, что ты пришел сюда, чтобы помочь нам победить.
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