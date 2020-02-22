Президент «Аталанты» хочет продлить контракт с Гасперини

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси сообщил, что обсудит новый контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

— Мы были бы рады видеть его в роли нашего сэра Алекса Фергюсона, — сказал Перкасси в эфире телеканала Bergamo. — Давайте сначала закончим сезон, а затем мы сможем подумать о планировании.

Мы будем рады, если Гасперини станет нашим Фергюсоном. Мы обсудим удвоение текущей продолжительности его контракта .

62-летний специалист возглавляет «Аталанту» с 2016 года, его контракт истекает в июне 2022-го.

В текущем сезоне «Аталанта» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов в дебютном сезоне турнира. В серии А клуб с 45 очками занимает четвертое место.