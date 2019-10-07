Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем Twitter пост, посвященный победе его команды над «Интером» (2:1) в 7 туре чемпионата Италии.

— Очень классное выступление нашей команды, — написал Роналду в Twitter. — Прекрасное чувство оказаться во главе турнирной таблицы.

После 7 туров «Ювентус» возглавляет турнирную тублицу серии А c 19 очками, «Интер» — второй с 18 очками, поражение от туринского клуба стало для него первым в этом сезоне.

Very strong performance by the team! ?

Great feeling to be on the top of the table again!?#finoallafine #forzajuve #liveahead pic.twitter.com/bSi0g4f4zM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 7, 2019

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты