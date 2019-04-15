"Пожалуйста, нет!" Знаменитый итальянский журналист расстроен пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

В Париже загорелся собор Нотр-Дам-де-Пари - одна из главных достопримечательностей французской столицы. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Возгорание могло быть связано с ремотными работами.
Известный итальянский журналист Танкреди Палмери эмоционально отреагировал на пожар:
- Нет. Этого не может быть. Нет. Пожалуйста, нет, - написал он в своем Твиттере.
No. Can’t be.#NotreDame– Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 15 апреля 2019 г.
No.
Please no.
😢
pic.twitter.com/PTwqj4ZTsr
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