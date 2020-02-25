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Португальский кондитер создал шоколадного Криштиану Роналду

25 февраля 2020, 23:11

Португальский шоколатье Хорхе Кардозу сделал скульптуру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в полный рост. На производство шоколадного футболиста ушло порядка двухсот часов.

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