«Помните, что ничем не отличаетесь электрика, с которым вы дружите». Буффон — о том, как футбол меняет мировоззрение
16 октября 2019, 13:00
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что мир футбола иногда создает для игроков иллюзию того, что они являются особенными.
— Мир футбола постарается убедить вас в том, что вы особенный, но помните, что вы ничем не отличаетесь от человека в баре или электрика, с которым вы дружите, — приводит Marca слова Буффона.
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