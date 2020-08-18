Полузащитник «Удинезе» Фофана перешел в «Ланс»
18 августа 2020, 18:38
«Удинезе» объявил о трансфере полузащитника Секу Фофана в «Ланс». 25-летний ивуариец подписал с французским клубом соглашение на 4 года, сообщает сайт «Удинезе».
По информации итальянских СМИ, сумма сделки составила 15 миллионов евро.
Фофана является воспитанником академии «Лорьяна». Оттуда он уехал в «Манчестер Сити», но не смог пробиться в основу английской клуба, после чего ушел в «Удинезе».
В прошедшем сезоне хавбек провел за клуб из Удине 35 матчей во всех турнирах: на его счету 3 гола и 8 результативных передач.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...