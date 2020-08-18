Полузащитник «Удинезе» Фофана перешел в «Ланс»

«Удинезе» объявил о трансфере полузащитника Секу Фофана в «Ланс». 25-летний ивуариец подписал с французским клубом соглашение на 4 года, сообщает сайт «Удинезе».

По информации итальянских СМИ, сумма сделки составила 15 миллионов евро.

Hai sempre lottato per i nostri colori ??



Merci @SekoFofana ?



? Il comunicato ?? https://t.co/nik9q4it9s pic.twitter.com/vVkseXrc4O — Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 18, 2020

Фофана является воспитанником академии «Лорьяна». Оттуда он уехал в «Манчестер Сити», но не смог пробиться в основу английской клуба, после чего ушел в «Удинезе».

В прошедшем сезоне хавбек провел за клуб из Удине 35 матчей во всех турнирах: на его счету 3 гола и 8 результативных передач.