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Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис получил травму на тренировке

19 мая 2020, 14:18

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис заработал повреждение на тренировке в понедельник, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 24-летний испанец получил мышечную травму и досрочно покинул занятие. Информация о том, на какой срок выбыл футболист, станет известна позднее.

На счету Руиса 3 гола и 2 результативных передачи в 32 матчах за «Наполи» в сезоне-2019/20.

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