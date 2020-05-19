Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис получил травму на тренировке

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис заработал повреждение на тренировке в понедельник, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 24-летний испанец получил мышечную травму и досрочно покинул занятие. Информация о том, на какой срок выбыл футболист, станет известна позднее.

На счету Руиса 3 гола и 2 результативных передачи в 32 матчах за «Наполи» в сезоне-2019/20.