Полузащитник «Фиорентины» перешел в СПАЛ
12:38
Полузащитник «Фиорентины» Бриан Дабо перешел в СПАЛ. Стороны договорились об аренде 27-летнего игрока сборной Буркина-Фасо до конца сезона с опцией последующего выкупа, сообщает официальный сайт клуба.
DABO ? BIANCAZZURRO???— SPAL (@spalferrara) January 13, 2020
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Benvenuto Bryan???
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??? https://t.co/Ht8yD7p7vi
?#MaiSola #ForzaSPAL pic.twitter.com/AZgFAIksxQ
Дабо перешел в «Фиорентину» из «Сент-Этьена» в 2018 году за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча за «фиалок».
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