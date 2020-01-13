Полузащитник «Фиорентины» перешел в СПАЛ

Полузащитник «Фиорентины» Бриан Дабо перешел в СПАЛ. Стороны договорились об аренде 27-летнего игрока сборной Буркина-Фасо до конца сезона с опцией последующего выкупа, сообщает официальный сайт клуба.

Дабо перешел в «Фиорентину» из «Сент-Этьена» в 2018 году за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча за «фиалок».