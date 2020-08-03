Покеттино может возглавить «Интер», если Конте покинет клуб
3 августа 2020, 09:05
Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Интер», сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, 48-летний аргентинец является одним из возможных кандидатов на замену Антонио Конте. Другим вариантом миланского клуба является Массимилиано Аллегри.
Ранее Конте публично раскритиковал руководство «Интера», из-за чего появилась информация, что итальянец может покинуть клуб.
По итогам сезона-2019/20 «Интер» занял второе место в чемпионате Италии и вышли в групповой этап Лиги чемпионов.
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