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Почта Италии обиделась на комментарий Сарри и опубликовала ответ

12 февраля 2020, 21:56
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Почта Италии в своем Twitter отреагировала на высказывание главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри.

Ранее тренер сказал: «Если бы я хотел избежать напряжения и непростых тестов, то работал бы на почте»

— Почта Италии предлагает синьору Сарри потратить несколько минут своего драгоценного времени, чтобы узнать, что мы — самая большая компания в стране, которую молодые выпускники выбирают как одну из наиболее привлекательных компаний для работы, что она признана в числе топ-500 компаний мира по качеству рабочего процесса, а также что у нее одни из лучших показателей на фондовом рынке в 2019 году и третье место в мире среди итальянских компаний по имиджу и репутации, — говорится в заявлении Почты Италии в Twitter. — Поэтому тесты, вопреки словам синьора Сарри, необходимы для персонала Почты Италии, так как компания несет ответственность перед жителями, перед компаниями и государственными администрациями. Мы приглашаем его лично посмотреть нашу ежедневную работу в одном из 15 тысяч офисов.

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