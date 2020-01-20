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Поцелуй Роналду и Дибалы при праздновании гола. Это была иллюзия

20 января 2020, 15:40
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающие «Ювентуса» Криштиану Роналду и Пауло Дибала вместе отпраздновали гол португальца в ворота «Пармы» в воскресном матче чемпионата Италии. После просмотра видео многим показалось, что футболисты поцеловались. В социальных сетях начали обсуждать этот момент.

При внимательном просмотре ролика видно, что это не так, а стоп-кадры не дают полного представления о случившемся. Поцелуй футболистов оказался иллюзией.

«Ювентус» обыграл «Парму» (2:1) в 20-м туре чемпионата Италии. Роналду в этой игре сделал дубль.

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