Поцелуй Роналду и Дибалы при праздновании гола. Это была иллюзия

Нападающие «Ювентуса» Криштиану Роналду и Пауло Дибала вместе отпраздновали гол португальца в ворота «Пармы» в воскресном матче чемпионата Италии. После просмотра видео многим показалось, что футболисты поцеловались. В социальных сетях начали обсуждать этот момент.

При внимательном просмотре ролика видно, что это не так, а стоп-кадры не дают полного представления о случившемся. Поцелуй футболистов оказался иллюзией.

«Ювентус» обыграл «Парму» (2:1) в 20-м туре чемпионата Италии. Роналду в этой игре сделал дубль.