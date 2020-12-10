Платини выразил соболезнования в связи со смертью Паоло Росси
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини прокомментировал смерть чемпиона мира Паоло Росси. Легендарный форвард сборной Италии умер сегодня, 10 декабря, в возрасте 64 лет.
— Мишель Идальго, Роберт Хербин, Марадона, теперь Паоло Росси. 2020-й год, хватит, — цитирует L'Equipe Платини. — Паоло был отличным футболистом и человеком, все помнят его на чемпионате мира 1982-го года. Мы играли вместе три сезона в «Ювентусе», с 1982 по 1985 год, и выиграли все.
В 1982 году на победном чемпионате мира Росси стал лучшим бомбардиром. На групповой стадии он оформил хет-трик в игре с Бразилией (3:2), а в финале — забил один гол в ворота ФРГ (3:1).
Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком ЧМ-1982. Итальянец входит в список ФИФА 100 и список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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