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Пирло согласился возглавить молодежную команду «Ювентуса»

16 июля 2020, 18:48
Андреа Пирло. Фото Reuters
Андреа Пирло. Фото Reuters
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло согласился возглавить молодежную команду клуба, сообщает Sky Sport Italia. 41-летний Пирло сменит на этом посту Фабио Пеккью.

При этом президент «Ювентуса» Андреа Аньелли хочет, чтобы Андреа через несколько лет начал работать с главной командой клуба.

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринцев он четыре раза выигрывал чемпионат Италии, дважды брал Суперкубок и единожды Кубок страны.

Хавбек завершил карьеру в 2017 году.

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