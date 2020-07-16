Пирло согласился возглавить молодежную команду «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло согласился возглавить молодежную команду клуба, сообщает Sky Sport Italia. 41-летний Пирло сменит на этом посту Фабио Пеккью.

При этом президент «Ювентуса» Андреа Аньелли хочет, чтобы Андреа через несколько лет начал работать с главной командой клуба.

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринцев он четыре раза выигрывал чемпионат Италии, дважды брал Суперкубок и единожды Кубок страны.

Хавбек завершил карьеру в 2017 году.