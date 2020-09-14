Андреа Пирло сегодня получит тренерскую лицензию, сообщает Football Italia. Сейчас он защищает свою диссертацию на базе подготовке тренеров в Коверчиано. Ранее он был назначен главным тренером «Ювентуса».

41-летнему специалисту разрешили возглавить «Ювентус», так как он к тому времени уже начал обучение на курсах. Первый матч как дипломированный тренер Пирло проведет против «Сампдории» в первом туре чемпионата Италии. Игра состоится 20 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.