Пирло считает, что «Ювентус» сыграл не в лучший свой футбол с «Удинезе»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло признал, что команда сыграла не лучшим образом в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:1). Также он добавил, что туринцы обрели уверенность по ходу игры.

— Это был не лучший «Ювентус», поэтому мы начали довольно робко и нервно, особенно когда их нападающие играли у нашей штрафной. По ходу встречи мы приобрели больше уверенности, — цитирует DAZN Пирло. — Меня не удовлетворил первоначальный подход к игре, поскольку мы боялись повторения нашего последнего поражения от «Фиорентины». Мы знали, что «Удинезе» будет ждать наших ошибок, но мы хорошо справились.