Пирло может пригласить в «Ювентус» 37-летнего нападающего

«Ювентус» заинтересован в покупке форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 37-летнего игрока хочет видеть в команде главный тренер туринцев Андреа Пирло, который считает, что форвард поможет усилить команду.

Отметим, Пирло и Квальярелла выступали вместе в «Ювентусе» с 2011-го по 2014 год.

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в серии A, отметившись 7 голами. Его трансферная стоимость — 1 миллион евро.