Пиоли считает, что пенальти в матче с «Ювентусом» назначен неверно

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после ничьей с «Ювентусом» в 1/2 финала Кубка Италии (1:1) признался, что считает ошибочным назначение пенальти в ворота его команды. Криштиану Роналду в добавленное время сравнял счет с одиннадцатиметрового.

— В первую очередь я разозлился, так как ранее на Ибрагимовиче был фол, — цитирует Rai Sport Пиоли. — Кроме того, я помню, что в начале сезона судьи показывали кадры похожего пенальти в матче «Кальяри» — «Брешиа» и говорили, что было ошибкой фиксировать игру рукой, так как футболист не мог видеть мяч. Поэтому я не понимаю, что же такого отличного в этой ситуации, потому что Калабрия не видел. У него не было времени, чтобы убрать руки.

Я просто хотел бы получить четкое представление о том, когда пенальти, а когда нет. Можно утверждать, что это был удар по воротам, но тогда я не уверен, что мяч шел именно в створ ворот.