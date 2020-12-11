Пиоли не ожидал, что «Милан» потерпит лишь одно поражение за 19 матчей
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о выступлениях его команды в сезоне-2020/21.
«Россонери» потерпели одно поражение за 19 матчей нынешнего сезона.
— Когда сезон начинался, я верил в своих игроков, — приводит Football Italia слова Пиоли. — У нас качественный подбор футболистов, но я, конечно же, не ожидал настолько успешных результатов. Нам удается полностью выкладываться в матче, забывать о прошедшей игре и переходить к следующей. Это наше сильное качество.
«Милан» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в своей группе, набрав 13 очков. Кроме того, команда лидирует после 10 туров чемпионата Италии, имея отрыв от ближайшего преследователя — «Интера» — в 5 очков.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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