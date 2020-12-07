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Пиоли: «Как можно не считать «Ювентус» фаворитом после 9 чемпионств подряд»

7 декабря 2020, 06:17
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча чемпионата Италии против «Сампдории» (2:1).

«Я сказал ребятам, что мы — настоящая команда. Они выжимают максимум из любой ситуации, даже самой негативной, чтобы доказать, на что они действительно способны.

Впервые в одном матче не вышли Ибрагимович, Кьер и Беннасер, одни из лидеров, но команда воспользовалась этой возможностью, чтобы подтвердить, что остается на ходу без них. Я не перестаю удивляться зрелости игроков, хотя, вероятно, был самый молодой состав за год.

Уверен, что «Интер», «Ювентус» и «Наполи» по-прежнему будут бороться за чемпионство до самого конца. Как можно не считать «Ювентус» фаворитом после 9 чемпионств подряд?» - приводит слова Пиоли Football Italia.

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