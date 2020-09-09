Перишич вернулся в «Интер». «Бавария» не стала выкупать игрока

Полузащитник Иван Перишич вернулся в «Интер». Главный тренер «Баварии» Ханс Флик заявил, что мюнхенский клуб не стал выкупать контракт 31-летнего хорвата, информирует Kicker.

Перишич провел в Германии прошлый сезон на правах аренды. «Бавария» заплатила «Интеру» 5 миллионов евро и могла выкупить игрока за 20 миллионов.

Однако мюнхенцы пытались снизить сумму трансфера: клубам договориться не удалось.

За прошедший сезон Перишич провел 35 матчей, в которых совершил 18 (8+10) результативных действий.