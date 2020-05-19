Переговоры «Милана» и Доннаруммы о новом контракте зашли в тупик

Переговоры «Милана» и вратаря Джанлуиджи Доннаруммы находятся в режиме ожидания, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, они не продолжатся до тех пор, пока агент 21-летнего итальяна Мино Райола не встретится с представителями клубом. Сами миланцы хотели бы продлить контракт с игроком.

Ранее стало известно об интересе «Милана» к вратарю «Реймса» Предрагу Райковичу в качестве возможной замены Доннаруммы.

В текущем сезоне на счету Доннаруммы 26 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 33 мяча.