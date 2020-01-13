Паулу Фонсека: «Рома» подарила «Ювентусу» два гола»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Он акцентировал внимание на травме Николо Дзаньоло, порвавшего «кресты»,

— Это плохой момент, и теперь Николо должен сосредоточиться только на том, чтобы как можно быстрее восстановиться, — цитирует главного тренера «Ромы» Sky Sport Italia. — Нам грустно, но завтра будет другой день, — сказал тренер

Мы подарили такой команде, как «Ювентус», два гола в самом начале, но после этого играли хорошо, провели в таком ключе второй тайм, но после пенальти было трудно переломить ситуацию.

Я верю в мужественный футбол и в тот, который подразумевает риск. Ошибки случаются, для меня важна была реакция после этого, я думаю, что мы играли хорошо. Горжусь тем, как мы продолжили матч."

Мы доминировали с «Торино» и даже сегодня имели 22 попытки забить гол. Это не вопрос организации или тактики, я не люблю говорить об отдельных ошибках, потому что тренер несет ответственность за все это. Я верю в своих игроков