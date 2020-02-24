Паулу Фонсека: «Рома» хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна"

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что хочет сохранить в команде на постоянной основе защитника Криса Смоллинга и полузащитника Генриха Мхитаряна.

Права на Смоллинга принадлежат «Манчестер Юнайтед», права на Мхитаряна — «Арсеналу», оба футболиста выступают за римскую команду в этом сезоне на правах аренды.

— Крис — замечательный человек, настоящий профессионал, — цитирует Sky Sports Фонсеку. — Он очень легко адаптировался к итальянскому футболу, все в команде его обожают. Я бы хотел, чтобы Крис остался. Клуб ведет переговоры. Не знаю, насколько возможна сделка с «Манчестер Юнайтед» из-за нынешнего положения этой команды, но я бы хотел, чтобы Смоллинг остался в Риме, поскольку он очень важен для «Ромы». Буду счастлив, если так и произойдет. У Мхитаряна в этом сезоне были проблемы из-за травм, но сейчас он вернулся и доказывает, насколько качественным футболистом он является. Это игрок, который принимает отличные решения на поле. Хочу, чтобы и он тоже остался у нас в команде.

В сезоне-2019/20 Мхитарян провел за «Рому» 18 матчей, на счету 31-летнего армянина 5 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermakt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро. На счету 30-летнего Смоллинга 2 гола и 1 результативная передача в 26 матчах за римлян, Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 20 миллионов евро.