Паулу Фонсека – основной кандидат на пост главного тренера "Ромы"

Главный тренер "Шахтера" ​Паулу Фонсека является основным кандидатом на пост главного тренера "Ромы", сообщает La Gazzetta dello Sport. Это стало известно после того, как Синиша Михайлович заявил о желании остаться в "Болонье". Ранее римлянам отказали Антонио Конте, Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини.

Фонсека тренирует "Шахтер" с 2016 года и с тех пор по три раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. Также в его активе победа в Суперкубке страны 2017 года. Руководство "горняков" обещало отпустить специалиста, если ему поступит предложение от статусного европейского клуба