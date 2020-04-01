Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о партнере по команде Криштиану Роналду. Аргентинец рассказал, что поменял мнение о португальце.

— «Я сказал ему: «Криштиану, мы слегка ненавидим тебя в Аргентине — за твою фигуру, твой характер, за манеры и походку. Но ты удивил меня, потому что я увидел нечто другое, — приводит слова Дибалы Marca. — Он ответил: «Знаю, что я такой. Привык к тому, что так говорят».