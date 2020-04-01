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Пауло Дибала — Роналду: «Мы слегка ненавидим тебя в Аргентине»

1 апреля 2020, 22:57
Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Фото Goal
Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Фото Goal
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о партнере по команде Криштиану Роналду. Аргентинец рассказал, что поменял мнение о португальце.

— «Я сказал ему: «Криштиану, мы слегка ненавидим тебя в Аргентине — за твою фигуру, твой характер, за манеры и походку. Но ты удивил меня, потому что я увидел нечто другое, — приводит слова Дибалы Marca. — Он ответил: «Знаю, что я такой. Привык к тому, что так говорят».

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