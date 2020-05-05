Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о том, как скучает по футболу из-за паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса.

— По правде сказать, никогда не думал, что буду так скучать по игре и тренировкам, — приводит Goal.com слова Дибалы. — Чувствую, что мне нужно потренироваться, повидаться с партнерами по команде и друзьями, хотя бы мяч потрогать. Дома совсем не те ощущения. Мне нужно обуть бутсы, побежать и забить гол. Прошло уже много времени с момента, как мы встали на паузу. Мы даже точно не знаем, когда именно все возобновится. Совсем не похоже на отпуск, когда ты конкретно знаешь, когда вернешься.

Сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве других стран, приостановлен из-за коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрировано 3 646 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 252 240 летальных исходов, выздоровели 1 200 282 человека.