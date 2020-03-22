Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пасторе считает, что завершить сезон в Италии невозможно

22 марта 2020, 08:20
Хавьер Пасторе. Фото Mundo D.
Хавьер Пасторе. Фото Mundo D.
Теги:

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе высказал мнение, что пандемия коронавируса делает невозможным завершение сезона в серии А. Турнир был остановлен после 26-го тура.

— Посмотрим, сможем ли мы возобновить матчи в этом сезоне или в следующем, — цитирует аргентинца Football Italia. — Честно говоря, я думаю, что завершить этот сезон невозможно, так как нам нужно как минимум 20-30 дней тренировок, чтобы быть готовыми. Все клубы потеряют деньги, но я думаю, что невозможно возобновить игры с того момента, на котором мы закончили. Это будет означать, что нам нужно будет переносить окончание сезона на все более позднее время и откладывать старт следующего сезона. А мы не можем этого сделать, потому что следующим летом пройдут Евро и Кубок Америки.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 13264
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир