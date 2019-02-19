"Парма" подтвердила трансфер бразильского голкипера Бразау

Вратарь Габриэл Бразау стал игроком "Пармы", сообщает официальный Твиттер клуба. Детали сделки не указаны.
18-летний бразилец ранее выступал за резервную команду "Крузейру". В первой команде он пока не играл.
Также он провел 20 матчей за сборную Бразилии U-17. Отмечается, что трансфер уже был зарегистрирован в серии А еще 31 января, но официально "Парма" подтвердила его только сегодня.
Bem-vindo, Gabriel #Brazão! 🇧🇷🙌🏻💛💙#ChinoisiAmo #ForzaParma pic.twitter.com/NU9IndifzW– Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 19 февраля 2019 г.
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