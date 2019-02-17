Паоло Мальдини: "Многие сравнивают Пентека с Шевченко, но Шева есть только один"

Бывший капитан "Милана" Паоло Мальдини - о сравнениях нападающего команды Кшиштофа Пентека с Андреем Шевченко. Польский форвард сделал дубль во вчерашнем матче чемпионата Италии с "Аталантой" (3:1).

- Многие сравнивают Пентека с Шевченко, но Шева есть только один, - цитирует Мальдини Football Italia. - Кроме того Шева пришел в команду, которая уже была очень сильной. Он был еще одним чемпионом, который помог нам достичь великолепных результатов. Пентек же пришел в более сложный момент для клуба и делает невероятные вещи. Если он приведет нас к большим высотам, все мы будем только рады.

23-летний Кшиштоф Пентек в текущем сезоне провел пять матчей за "Милан" и забил шесть мячей.

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