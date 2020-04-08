Паоло Мальдини и сын вылечились от коронавируса

Бывший защитник сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини, занимающий ныне пост технического директора «россонери», вылечился от коронавируса. Также выздоровел и его 18-летний сын Даниэль, в марте дебютировавший за основную команду «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Об их болезни стало известно 21 марта. Сейчас Паоло Мальдини уже вернулся к управлению клубом.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (400 546), Испании (141 942) и Италии (135 586). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (17 127), Испании (14 045) и США (12 857).