Паоло Мальдини: «Дебют сына за «Милан» не был запланирован»

Бывший защитник «Милана», директор клуба Паоло Мальдини заявил, что дебют его сына Даниэля в команде не был запланирован. 18-летний форвард вышел на замену в конце матча 22-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:1).

— Дебют не был запланирован, — цитирует Мальдини-старшего Football Italia. Он даже не должен был быть в составе, потому что не тренировался пару дней. Его включили в состав в последнюю минуту. У меня не было возможности слишком эмоционально прочувствовать это, потому что я был поглощен игрой. Сейчас я понимаю, что это прекрасный момент для моей семьи и для болельщиков, которые так тепло приветствовали его.