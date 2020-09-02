Паоло Мальдини: «Целью «Милана» должно стать чемпионство»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился задачами для клуба на сезон-2020/21. По его словам, красно-черные должны побороться за место в Лиге чемпионов.

— Цель «Милана» не объявлена, но ей должно стать чемпионство, — цитирует gianlucadimarzio.com Мальдини. — Нужно приложить усилия, чтобы улучшить ситуацию в таблице. Два года назад мы стали пятыми, в прошлом сезоне шестыми. Сейчас мы должны побороться за четверку, потому что это позволило бы нам многое изменить. Это надежда, но не объявленная цель.