Паоло Каннаваро жестко отреагировал на непопадание на фреску с великими игроками «Наполи»

Бывший капитан «Наполи» Паоло Каннаваро высказался по поводу непопадания на фреску на станции метро с бывшими игроками клуба. На станции метро «Мостра», ведущей к стадиону «Наполи», появились изображения величайших футболистов в истории клуба. Болельщики выразили недовольство тем, что несколько важных игроков остались без внимания. Среди них — Каннаваро, который сыграл важную роль в возрождении «Наполи» в середине нулевых, с ходу после возвращения став капитаном команды. В сезоне-2011/12 он взял с «Наполи» Кубок Италии.

«Возможно, 278 игр в форме «адзурри», возвращение моей любимой команды из мрака, выигрыш трофея спустя 22 года, капитанство в течение многих лет, не являются вескими причинами, чтобы попасть на одну из 130 панелей на станции метро в нескольких шагах от моего дома, — написал Каннаваро в Instagram. — Я не жалею, что не попал вместе с другими и не хочу никого упрашивать, но мне жаль тех, кто поражен моим отсутствием. Спасибо всем. Forza, «Наполи»!»

Каннаваро начал в «Наполи» карьеру в сезоне-1998/99, а также выступал с 2006 по 2014 год.