Оставшаяся часть сезона-2019/20 в Италии может пройти без ВАР

Руководство чемпионата Италии рассматривает вариант с проведением оставшейся части сезона-2019/20 без использования ВАР, сообщает Football Italia.

По информации источника, лига может пойти на такие меры с целью защитить здоровье арбитров, ответственных за работу ВАР.

Арбитры и технические специалисты, работающие с ВАР, находятся в плотном контакте в закрытом помещении площадью несколько квадратных метров, что может негативно сказаться на состоянии их здоровья в условиях пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.