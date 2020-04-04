«Оставайтесь дома и будьте стильными». Роналду показал, как ему делают стрижку в домашних условиях
4 апреля 2020, 16:16
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем официальном Twitter призвал всех оставаться дома и поделился новым видео.
На видео девушка стрижет футболиста специальной машинкой. — Оставайтесь дома и будьте стильными, — подписал футболист видеоролик.
Stay home and keep stylish ??? #stayhomestaysafe pic.twitter.com/SkPiUwzCxn— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 4, 2020
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