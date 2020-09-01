«Он имеет большую ценность для «Аталанты». Гасперини — о важности Миранчука
1 сентября 2020, 17:45
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о полузащитнике Алексее Миранчуке, который недавно перешел в итальянский клуб.
— Мы определили его как игрока, который заменит Иличича, — приводит слова Гасперини SOS Fanta. — В прошлом сезоне мы рассчитывали на него, но всем известно, что потом произошло.
Сейчас мы находимся на этапе создания команды. Со своими характеристиками Миранчук имеет большую ценность для нас. К сожалению, он получил травму. Повреждение несерьезное, но он может пропустить несколько недель. Мы рассчитываем на него.
В текущем сезоне 24-летний российский футболист провел 5 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи.
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Алексей Миранчук и «Аталанта»: что ждет россиянина в Италии?