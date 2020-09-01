Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Он имеет большую ценность для «Аталанты». Гасперини — о важности Миранчука

1 сентября 2020, 17:45
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
Теги:

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о полузащитнике Алексее Миранчуке, который недавно перешел в итальянский клуб.

— Мы определили его как игрока, который заменит Иличича, — приводит слова Гасперини SOS Fanta. — В прошлом сезоне мы рассчитывали на него, но всем известно, что потом произошло.

Сейчас мы находимся на этапе создания команды. Со своими характеристиками Миранчук имеет большую ценность для нас. К сожалению, он получил травму. Повреждение несерьезное, но он может пропустить несколько недель. Мы рассчитываем на него.

В текущем сезоне 24-летний российский футболист провел 5 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9966
Все опросы
Алексей Миранчук и «Аталанта»: что ждет россиянина в Италии?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир