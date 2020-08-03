Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможном увольнении Маурицио Сарри, если туринцы не смогут обыграть «Лион» в Лиге чемпионов.

— Один матч не может изменить оценку сезона, — приводит Паратичи Football Italia. - Победа в чемпионате всегда что-то выдающееся, хотя часто мы забываем, что девять чемпионств подряд — это нечто немыслимое.

Давайте начнем ценить результаты, которые, как сказал президент, был получен благодаря более жесткой работе, чем обычно, из-за пандемии.