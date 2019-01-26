Новое видео драки фанатов "Интера" и "Наполи", после которого погиб болельщик миланцев

В интернете появилось новое видео драки болельщиков "Интера" и "Наполи", состоявшееся в конце декабря 2018 года. В массовых стычках четыре поклонника "Наполи" получили ножевые ранения, а один из фанатов "Интера" погиб. Его сбил фургон с фанатами "Наполи".

В результате инцидентов девять человек были задержаны.

Матч закончился победой "Интера" со счетом 1:0.