Новичок «Специи» сдал положительный тест на коронавирус

«Специя» на официальном сайте сообщила, что один из игроков клуба заболел коронавирусом.

— Во время плановых осмотров, которым подвергаются новые игроки, у одного из футболистов был выявлен положительный тест на коронавирус, — говорится в заявлении клуба.

Игрок еще не успел присоединиться к тренировке и в настоящее время находится на карантине под постоянным наблюдением.

В текущее трансферное окно в «Специю» перешли 9 игроков, в том числе вратарь сборной Голландии Йерун Зут.