Новичок «Специи» сдал положительный тест на коронавирус
09:11
«Специя» на официальном сайте сообщила, что один из игроков клуба заболел коронавирусом.
— Во время плановых осмотров, которым подвергаются новые игроки, у одного из футболистов был выявлен положительный тест на коронавирус, — говорится в заявлении клуба.
Игрок еще не успел присоединиться к тренировке и в настоящее время находится на карантине под постоянным наблюдением.
В текущее трансферное окно в «Специю» перешли 9 игроков, в том числе вратарь сборной Голландии Йерун Зут.
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