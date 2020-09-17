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Новичок «Специи» сдал положительный тест на коронавирус

09:11
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«Специя» на официальном сайте сообщила, что один из игроков клуба заболел коронавирусом.

— Во время плановых осмотров, которым подвергаются новые игроки, у одного из футболистов был выявлен положительный тест на коронавирус, — говорится в заявлении клуба.

Игрок еще не успел присоединиться к тренировке и в настоящее время находится на карантине под постоянным наблюдением.

В текущее трансферное окно в «Специю» перешли 9 игроков, в том числе вратарь сборной Голландии Йерун Зут.

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