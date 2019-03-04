Никола Максимович: "С "Ювентусом" всегда так: доминируем, но проигрываем"

Защитник "Наполи" Никола Максимович после поражения в матче 26-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" объяснил, почему его команда всегда уступает туринцам.

- Когда играем с "Ювентусом", всегда получается вот так: "Наполи" показывает хороший футбол, атакует, доминирует, но в итоге всегда пропускаем и проигрываем из-за ошибки или стандарта.

Мы должны учиться у "Юве" выжимать максимум из угловых, штрафных и других стандартных положений. Когда мы играем против них, разницы в 16 очков не видно, но они все равно побеждают, а мы – нет.

Чемпионская гонка закончена, о ней мы уже не думаем. Теперь сосредоточимся на Лиге Европы, на единственной оставшейся задаче, – сказал Максимович в интервью Football Italia.

"Ювентус" увеличил отрыв в турнирной таблице Серии А от "Наполи", идущего на втором месте, до 16 очков.