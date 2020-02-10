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«Никаких оправданий». Роналду качает пресс вместе с детьми

10 февраля 2020, 20:49
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в Twitter видео, где он проводит занятия в тренажерном зале с детьми.

— Никаких оправданий, — подписал видео Роналду.

В текущем сезоне на счету 35-летнего португальца 20 матчей в серии А, в которых он забил 20 голов и сделал две результативные передачи. В 6 встречах Лиги чемпионов форвард забил два гола.

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