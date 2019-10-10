Neflix снимет фильм о Баджо

Американская компания Neflix заключила контракт с итальянской фирмой Mediaset для совместного производства семи фильмов, из которых два будут на спортивную тему, информирует Reuters. По информации СМИ, одна из картин будет посвящена экс-футболиста Роберто Баджо.

Ожидается, что роль Баджо исполнит актер Андреа Арканджели. Сюжет фильма будет основан на книге Рафаэле Наппи «Роберто Баджо. Божественный хвостик». Картина должна выйти в 2020 году.

Баджо становился бронзовым (ЧМ-1990) и серебряным призером (1994) чемпионатов мира в составе сборной Италии. 52-летний бывший футболист выступал за «Фиорентину», «Милан»?, «Болонью», «Интер», «Брешиа» и другие команды.